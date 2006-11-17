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Универсальный декодер - конвертер кириллицы

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Скопируйте сюда исходный текст для декодирования (max : 100 kB) :

Выберите кодировку :
ИЛИ Расширенный режим: исходная кодировка:
отображается как: постфильтр:

Результат

[Результат перекодировки появится здесь...]





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FAQ and contact information.

О программе

Здравствуйте! Эта страница может пригодиться, если вам прислали текст (предположительно на кириллице), который отображается в виде странной комбинации загадочных символов. Программа попытается угадать кодировку, а если не получится, покажет примеры всех комбинаций кодировок, чтобы вы могли выбрать подходящую.

Использование

Ограничения

Условия использования

Пожалуйста, обратите внимание на то, что данная бесплатная программа создана с надеждой, что она будет полезна, но без каких-либо явных или косвенных гарантий пригодности для любого практического использования. Вы можете пользоваться ей на свой страх и риск.

Если вы используете для перекодировки очень длинный текст, убедитесь, что имеется его резервная копия.

Переводчики

Русский (Russian) : chAlx ; Пётр Васильев (http://yonyonson.livejournal.com/)

Страница подготовки переводов на другие языки находится тут.

Что нового

October 2013 : I am trying different optimizations for the system which should make the decoder run faster and handle more text. If you notice any problem, please notify me ASAP.

На английской версии страницы доступен changelog программы.

Вернуться к кириллической виртуальной клавиатуре.

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This same program should be also available at the following mirrors: ACCENT | Notamment | Free.fr.
The original should be here: Universal Cyrillic decoder.