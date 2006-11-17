Version: 20210806
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Универсальный декодер - конвертер кириллицы
Результат
[Результат перекодировки появится здесь...]
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<a href="https://2cyr.com/decode/">Универсальный декодер кириллицы</a>
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For a small fee I can help you quickly recode/recover large pieces of data - texts, databases, websites... or write custom functions you can use (invoice available).
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О программе
Здравствуйте! Эта страница может пригодиться, если вам прислали текст (предположительно на кириллице), который отображается в виде странной комбинации загадочных символов. Программа попытается угадать кодировку, а если не получится, покажет примеры всех комбинаций кодировок, чтобы вы могли выбрать подходящую.
Использование
- Скопируйте текст в большое текстовое поле дешифратора. Несколько первых слов будут проанализированы, поэтому желательно, чтобы в них содержалась (закодированная) кириллица.
- Программа попытается декодировать текст и выведет результат в нижнее поле.
- В случае удачной перекодировки вы увидите текст в кириллице, который можно при необходимости скопировать и сохранить.
- В случае неудачной перекодировки (текст не в кириллице, состоящий из тех же или других нечитаемых символов) можно выбрать из нового выпадающего списка вариант в кириллице (если их несколько, выбирайте самый длинный). Нажав OK вы получите корректный перекодированный текст.
- Если текст перекодирован лишь частично, попробуйте выбрать другие варианты кириллицы из выпадающего списка.
Ограничения
- Если текст состоит из вопросительных знаков ("???? ?? ??????"), то проблема скорее всего на стороне отправителя и восстановить текст не получится. Попросите отправителя послать текст заново, желательно в формате простого текстового файла или в документе LibreOffice/OpenOffice/MSOffice.
- Не любой текст может быть гарантированно декодирован, даже если есть вы уверены на 100%, что он написан в кириллице.
- Анализируемый и декодированный тексты ограничены размером в 100 Кб.
- Программа не всегда дает стопроцентную точность: при перекодировке из одной кодовой страницы в другую могут пропасть некоторые символы, такие как болгарские кавычки, реже отдельные буквы и т.п.
- Программа проверяет максимум 7245 вариантов из двух и трех перекодировок: если имело место многократное перекодирование вроде koi8(utf(cp1251(utf))), оно не будет распознано или проверено. Обычно возможные и отображаемые верные варианты находятся между 32 и 255.
- Если части текста закодированы в разных кодировках, программа сможет распознать только одну часть за раз.
Условия использования
Пожалуйста, обратите внимание на то, что данная бесплатная программа создана с надеждой, что она будет полезна, но без каких-либо явных или косвенных гарантий пригодности для любого практического использования. Вы можете пользоваться ей на свой страх и риск.
Если вы используете для перекодировки очень длинный текст, убедитесь, что имеется его резервная копия.
Переводчики
Русский (Russian) : chAlx ; Пётр Васильев (http://yonyonson.livejournal.com/)
Страница подготовки переводов на другие языки находится тут.
Что нового
October 2013 : I am trying different optimizations for the system which should make the decoder run faster and handle more text. If you notice any problem, please notify me ASAP.
На английской версии страницы доступен changelog программы.
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